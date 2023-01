Jeep Avenger incentivi auto 2023

Incentivi auto 2023 per la nuova Jeep Avenger, primo veicolo elettrico a batteria Jeep. Sviluppata per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti europei, Avenger è un suv compatto che, con appena quattro metri di lunghezza, si posiziona nel segmento dei B-suv. Avenger offre una serie completa di funzioni di assistenza alla guida. Vanta la guida autonoma di livello 2 che regola automaticamente la velocità e la traiettoria e si avvale dell'Adaptive Cruise Control e del Lane Centering. Il design solido e pulito degli interni, che ruota intorno alla plancia snella, si ispira alla storia del marchio Jeep e in particolare della Wrangler. Realizzata per i clienti “sempre connessi”, garantisce un'esperienza di bordo digitale. Tutte le versioni sono dotate di uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25" abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25"). Nel dettaglio la versione selezionata è la Jeep Avenger BEV Altitude. Nella versione BEV Altitude costa 39.900 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 115 kW/156 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h.

