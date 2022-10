Jeep Avenger, prodotta in Polonia: la fabbrica di Tichy

L'Avenger sarà prodotta a partire da dicembre nella fabbrica di Stellantis a Tychy in Polonia. Un'area industriale su una superficie di 2.345.848 mq, di cui 326.000 riservati alla sola produzione. In tutto sono impiegati ad oggi 2.200 addetti. A Tychy gli operai lavorano 40 ore alla settimana. Con il ciclo produttivo che è di 17/20 auto in una giornata si producono da un minimo di 136 fino ad un massimo di 160. La linea di produzione è ad alta automazione.

