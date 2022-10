Jeep Avenger, il Selec-Terrain per sei diverse modalità di guida

Nel dettaglio, il funzionamento del sistema Selec-Terrain di Jeep Avenger prevede sei programmi di marcia che comprendono in primo luogo la variante Normal per la guida di tutti i giorni. A cui, poi, si aggiunge, la Eco per risparmiare energia e la Sport per la guida dinamica. E veniamo alla altre che sono quelle più specialistiche: si tratta della Snow ideale sui tracciati nevosi, la Mud per i fangosi e Sand per i sabbiosi. Insomma un'ampia disponibilità per tutte le possibili varianti.

4/12 6/12 Menu