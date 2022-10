Jeep Avenger, tutte le caratteristiche tecniche della versione elettrica e di quella a benzina

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Jeep Evanger esposta in anteprima mondiale al Salone di Parigi sarà in vendita fra febbraio e marzo del 2023 nelle varianti elettriche, ma verrà offerta solo per i mercati italiano e spagno anche col motore termico a benzina di 1.200 cc turbo da 100 cv e successivamente anche con delle varianti ibride. Da segnalare che la versione di lancio la 1st Edition col top della dotazione già prenotabile sul sito jeep-official.it ha un prezzo di listino di 39.500 euro con l'obiettivo di Jeep di rimanere al di sotto del 30.000 euro grazie agli incentivi. Mentre l'Avenger turbo a benzina sempre nelle varianti 1st Edition ha un prezzo di listino già fissato in 26.900 euro.

Dimensioni e vocazione non solo urbana

Jeep Avenger ha una lunghezza di quattro metri, 4,08 per l’esattezza, 16 cm meno del Renegade. Un B-SUV, ma con una vocazione non solo urbana. Le proporzioni sono tipiche di Jeep con sbalzi ridotti e altezza da terra di 200 mm più gli angoli offroad, 20° di attacco, 32° di uscita e 20° di dosso. A garantire la polivalenza d'uso ci sono estese protezioni per gli organi meccanici e la carrozzeria con una serie piastre paramotore, fascioni e inserti antiurto e antigraffio nella parte bassa e i fari montati in posizione rialzata e protetta. A completano il tutto ci sono poi le grandi ruote con quasi 70 cm di diametro, sulla base di cerchi accreditati di 18 pollici.

Per il lancio sarà disponibile a trazione anteriore

In aggiunta nonostante per il momento la Jeep Avenger sia disponibile solo con la trazione anteriore, è dotato del programma Selec-Terrain che aiuta a disimpegnarsi al meglio sui diversi terreni. Questo, applicato qui per la prima volta a un modello Jeep non integrale, è accompagnato da Hill Descent Control che aiuta a regolare l’andatura e mantenere la stabilità in discesa. Nel dettaglio, il Selec-Terrain offre sei programmi di marcia che comprendono Normal per la guida quotidiana, Eco per risparmiare energia e Sport per la guida dinamica più quelle specialistiche Snow per neve Mud per il fango e Sand per i fondi sabbiosi.

L’abitacolo e funzione e al tempo stesso digitale

Dentro, il disegno vuol richiamare e omaggiare modelli tradizionali come Wrangler con forme solide ed essenziali: i servizi, comprese le bocchette di ventilazione, sono raggruppate al centro, intorno a un display touch da 10,25 pollici. I numerosi portaoggetti offrono un totale di 34 litri di spazio di stivaggio, con divisori mobili e una la copertura magnetica ripiegabile per quello centrale. Tra gli accessori disponibili ci saranno anche sedili con funzione massaggio e tetto panoramico. Il bagagliaio ha una capienza di 380 litri e la soglia di carico posta a 72 cm da terra. Il portellone, largo oltre un metro, ha in opzione l’apertura servoassistita.

La batteria consente un’autonoma di 400 km

La batteria agli ioni di litio NMC 811 da 400 V è composta da 102 celle riunite in 17 moduli, ha 54 kWh di capacità installata abbinata al primo degli altrettanto nuovi propulsori realizzati da Emotors, la joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding che raggiunge i 115 kW (157 cv) di potenza e 260 Nm di coppia massima. Avenger dichiara 400 km WLTP di percorrenza che aumentano fino a 550 km in città. Quanto alla ricarica la potenza massima gestibile in corrente continua è di 100 kW per accumulare in appena tre minuti energia disponibile per 30 km, mentre in 24 minuti per passare dal 20% all’80% della capacità complessiva della batteria.