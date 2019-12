Jeep: come saranno le ibride plug-in di Compass e Renegade In vendita entro l'estate avvieranno la svolta elettrica di Fca di Massimo Mambretti

Il 2020 sarà l'anno della svolta elettrica di Fca. A portare alla ribalta questa nuova fase saranno le versioni ibride plug-in della Compass e della Renegade, che debutteranno entro l'estate. Entrambe le famiglie proporranno due versioni di ibride alla spina. Al top dell'offerta si piazzeranno le versioni un powertrain formato da un motore turbo a benzina di 1,3 litri con 180 cv e da un'unità elettrica con 60 cv, quindi con una potenza massima combinata di 240 cv. L'accoppiata dà vita a un sistema di trazione integrale elettrico e, sfruttando la modalità adeguata, offre un'autonomia a emissioni zero di 50 chilometri. Non è azzardato ipotizzare che queste varianti saranno proposte in abbinamento con gli allestimenti più ricchi di Compass e Jeep, conseguentemente le ibride plug-in che metteranno in campo una potenza complessiva di 190 cv saranno disponibili negli altri allestimenti. Al riguardo va detto che tutte le specifiche di queste versioni saranno rese note in prossimità del lancio commerciale.

L'elettrificazione di Fca si concretizzerà anche attraverso altre soluzioni, come la tecnologia mild-hybrid e il powertrain full-electric entrambe disponibili per la nuova edizione della 500 che debutterà, com'è ormai tradizione, il 4 luglio in occasione del compleanno della stirpe. La gestazione della 500 elettrica, che facilmente non rimarrà per molto tempo l'unica vettura emissioni zero di Fca, porta con sé nello stabilimento di Mirafiori un vero e proprio centro di assemblaggio batterie in un fabbricato dedicato, che utilizzerà le tecnologie più all'avanguardia con processi modulari e flessibili, anche con l'utilizzo di robot collaborativi in simbiosi con gli operatori. Il nuovo Battery Hub, ospiterà anche un'area in cui verranno previste continue attività di formazione oltre che un processo pilota utile in fase di prototipazione e sperimentazione. Questa iniziativa permetterà a FCA di rispondere velocemente alla continua evoluzione della settore elettrico. Il nuovo centro di assemblaggio avrà anche la funzione di centro tecnologicamente avanzato con test elettronici per il controllo di qualità dei componenti più strategici che saranno forniti dai maggiori produttori leader nella mobilità elettrica. Analoghi controlli elettronici, che utilizzeranno le più sofisticate tecniche internazionali, saranno fatti per gestire l'efficienza delle batterie dopo l'assemblaggio.



Infine, va ricordato che Fca investirà nel piano 2019-2021 per l'Italia oltre cinque miliardi di euro, per sostenere un sostanziale rinnovo nella gamma di prodotti, con l'introduzione di 13 modelli totalmente nuovi o profondamente rinnovati, e l'avvio di un piano di elettrificazione dell'offerta, con l'inserimento in gamma di 12 versioni elettriche di modelli nuovi o già esistenti. Fra questi ci saranno anche le nuove generazioni delle Maserati GranTurismo e GranCabrio, che saranno le prime Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche e che saranno prodotte presso il polo produttivo di Torino. Ovviamente, anche per sostenere coerentemente l'attività del nuovo Battery Hub.