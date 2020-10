Jeep Compass 4xe

Ispirata nelle forme alla Grand Cherokee, Compass condivide in realtà la medesima piattaforma della Renegade. La capacità di carico è cresciuta di 20 litri a 368 litri, ma può arrivare a 1.251 litri abbattendo i sedili posteriori vantando una superficie di carico di circa un metro quadro. Assolutamente Jeep le caratteristiche off-road con un angolo di attacco di 30º e di uscita di 33,6º, un'altezza da terra di 21,6 cm e 20 cm di articolazione delle ruote posteriori. Compass può contare su oltre 70 tecnologie per la sicurezza e l'assistenza alla guida. Sulle varianti con U-Connect da 8,4 pollici è disponibile inoltre la app Jeep Skills che consente di vedere in tempo reale cosa fa l'auto in ogni momento della guida fuoristrada. Nel dettaglio la Jeep Compass 1.3 Turbo T4 4xe S è una SUV 5 porte 5 posti della Jeep lunga 439 cm, larga 187 cm, alta 165 cm con un bagagliaio da 420 a 1.230 litri. Nella versione 1.3 Turbo T4 4xe S costa 47.900 € con motore a ibrida plug in di 1.332 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 176 kW/240 CV ed una coppia massima di 520 Nm a 1.850 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 37 litri. Le emissioni di CO2 sono di 48 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.860 kg.

Per scoprire di più clicca sul listino