Seconda posizione per la Jeep Compass tra le 10 auto usate più vendute online con prezzo inferiore ai 30.000 euro. Compass evolve per parlare un linguaggio più europeo valorizzando la qualità delle finiture e la tecnologia di bordo ed introducendo importanti novità che la portano ad un livello superiore in termini di design, sicurezza, tecnologia e funzionalità. Il suv coniuga le due anime insite nel brand Jeep - lo spirito off-road e quello urbano - per rispondere ai clienti del segmento C-Suv. La nuova Compass è equipaggiata con un gamma di efficienti motorizzazioni termiche ed ibride plug-in tutte omologate Euro 6D Final ed un'offerta completa di sistemi di sicurezza attiva e passiva all'avanguardia, che ottimizzano il comportamento dinamico oltre alle proverbiali capacità 4x4 Jeep. Compass è stato il primo modello insieme alla Renegade ad aver introdotto il logo 4xe che identifica oggi il nuovo 4x4 del marchio Jeep: assicura infatti ancora più capability e prestazioni, garantendo l'equilibrio ottimale fra efficienza, divertimento alla guida e attenzione per l'ambiente. Il SUV si caratterizza per un rinnovato profilo high-tech mantenendo al contempo il suo proverbiale spirito urbano, moderno, sofisticato ed attento all'ambiente.

