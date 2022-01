Jeep Compass diesel

Compass evolve per parlare un linguaggio più europeo valorizzando la qualità delle finiture e la tecnologia di bordo ed introducendo importanti novità che la portano ad un livello superiore in termini di design, sicurezza, tecnologia e funzionalità. Il suv coniuga le due anime nel brand Jeep - lo spirito off-road e quello urbano - per rispondere ai clienti del segmento C-suv. La nuova Compass è equipaggiata con un gamma di efficienti motorizzazioni termiche ed ibride plug-in tutte omologate Euro 6D Final ed un’offerta completa di sistemi di sicurezza attiva e passiva all’avanguardia, che ottimizzano il comportamento dinamico oltre alle proverbiali capacità 4x4 Jeep. Compass è stato il primo modello insieme alla Renegade ad aver introdotto il logo 4xe che identifica oggi il nuovo 4x4 del marchio Jeep: assicura infatti ancora più capability e prestazioni, garantendo l’equilibrio ottimale fra efficienza, divertimento alla guida e attenzione per l’ambiente. Il suv si caratterizza per un rinnovato profilo high-tech mantenendo al contempo il suo proverbiale spirito urbano, moderno, sofisticato ed attento all’ambiente. Nel dettaglio la Jeep Compass 1.6 Multijet II Business è lunga 440 cm, larga 187 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 438 a 1.387 litri. Nella versione 1.6 Multijet II Business costa 32.350 euro con motore a gasolio di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 88 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 320 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 139 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 194 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.615 kg.

Per saperne di più clicca sul listino