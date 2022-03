Jeep Compass e Renegade scelgono una tecnologia ibrida alternativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mild a 48 volt o full-hybrid? A questo dilemma la Jeep risponde con il sistema e-Hybrid che si può definire diversamente ibrido, perché sintetizza il meglio delle due tecnologie e consente di muoversi brevemente in modalità elettrica. Questo ibrido autoricaricabile debutta con la Compass e la Renegade a trazione anteriore e si affianca a quello più sofisticato alla spina 4xe delle versioni a quattro ruote motrici, compensando la minore attitudine a spingere a emissioni zero i due suv compatti a fronte di un costo decisamente inferiore. La Jeep conferma con le versioni e-Hybrid la strategia di offrire differenti architetture green per assecondare al meglio la personalità di ogni modello. L’obiettivo è perseguito sia sviluppando powertrain specifici, come quelli della serie 4xe, sia prelevandone alcuni dalla banca d’organi di Stellantis. Questo è proprio il caso della tecnologia e-Hybrid, poiché è la stessa che spinge le Fiat 500X e Tipo Hybrid e presto sarà offerta anche dall’Alfa Romeo Tonale.

Il sistema che si può considerare come porta d’accesso alla mobilità elettrica pura si cela sotto le vesti dei due suv compatti senza dare nell’occhio. Esteticamente l’unico indizio che distingue la Compass e la Renegade e-Hybrid dalle altre versioni è la piccola “e” verde piazzata sul portellone.

La sigla identifica un powertrain formato da un recentissimo motore a benzina a quattro cilindri turbo di 1,5 litri a ciclo Miller, con iniezione diretta ad alta pressione a 350 bar e doppio variatore di fase, da due unità elettriche e da una rete elettrica a 48 Volt. Un motore elettrico è accoppiato con una cinghia a quello a benzina e svolge il compito di motorino d’avviamento/alternatore, l’altro, quello più importante ,è integrato nel cambio a doppia frizione con sette marce e sviluppa 20 cavalli e una coppia che arriva a trasmettere alle ruote 135 Nm. Quest’ultimo è quello che spinge autonomamente le e-Hybrid e che nei rallentamenti recupera energia per la batteria agli ioni di litio da 0,8 kWh, posta sotto al tunnel centrale per non sottrarre spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio.

Il sistema e-Hybrid permette di muoversi in modalità elettrica in tutte le situazioni in cui il motore a benzina fa i maggiori sforzi e consuma molto. Ovvero, nelle partenze da fermo, durante le manovre di parcheggio e nel traffico quando le ripartenze dopo le soste impongono di spostare tutto il peso della vettura. Successivamente si può sfruttare la spinta elettrica anche per marciare senza bruciare una goccia di benzina per brevi tratti, ma a patto di accelerare dolcemente. La stessa tattica si può usare anche dopo i rallentamenti in prossimità di incroci, rotonde e svincoli autostradali. Modi e tempi in cui le Jeep e-Hybrid fanno un po’ le full-electric sono decise dall’elettronica in base ai parametri di marcia.

A bordo della Renegade e-Hybrid solo le informazioni visualizzate nel display configurabile da 7,7” inserito nella strumentazione e specifiche schermate di quello da 8,4” del sistema d’infotainment Uconnect5 tradiscono l’indole green di questo modello, indicando cosa combina il sistema propulsivo. Infatti, appena parte la Renegade si muove silenziosamente per chiamare, poi, in causa il motore turbo a benzina appena si accelera. Da quel momento il gioco di squadra fra benzina ed elettricità si sviluppa in maniera inavvertibile e lineare, tranne quando si affonda con decisione l’acceleratore perché il cambio non è sempre veloce nell’assecondare il comando. Nella marcia normale la spinta offerta dall’unità elettrica è ben avvertibile nelle accelerazioni e nelle riprese poiché determina un carattere vivace mentre alle velocità stabilizzate non è avvertibile, ma è presente perché fornisce sempre coppia e potenza per contenere il consumo.Nel traffico cittadino accelerando gradualmente dopo le ripartenze siamo riusciti a sfiorare i 30 all’ora, velocità che si raggiunge raramente nella marcia stop & go. Situazione che favorendo la continua ricarica della batteria ci ha permesso di muoverci sempre solo elettricamente. Al termine del test che si è snodato tra città, collina e autostrada abbiamo registrato una percorrenza media di 14 chilometri con un litro. A livello dinamico la Renegade e-Hybrid ricalca le altre versioni, grazie al comportamento affidabile e alla maneggevolezza.