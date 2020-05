Jeep Compass ibrida plug-in

Fino a 60 km di autonomia in elettrico per la Jeep Compass 4xe Plug-in hybrid. Spinta dal 1.300 cc turbobenzina con un motore elettrico, per una potenza di sistema è di 240 cv, la Compass 4x4 Phev può percorrere circa 60 km in modalità completamente elettrica. A bordo dotazioni come lo schermo di 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto, l'accesso senza chiave, lo schermo di 7” nel cruscotto. Marciando a emissioni zero si possono raggiungere i 130 all'ora e percorrere una cinquantina di chilometri, ovviamente adottando uno stile di guida adeguato e con un bel pieno di energia nella batteria. Quest'ultima ha una capacità di 11,3 kWh, può essere ricaricata in tre ore e mezza con la Easy Wallbox prodotta da Fca che opera senza interventi di specialisti sino a 3 kW e in 100 minuti con impianto a 7,4 kW.

