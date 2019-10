Jeep Compass Ibrida plug-in, al via a Melfi la produzione. In vendita dal 2020 dal nostro inviato Antonio Larizza

2' di lettura

MELFI - Al via a Melfi la produzione di test della Compass ibrida plug-in. Si tratta della prima Phev firmata Jeep e nasce nella fabbrica italiana interamente ristrutturata 5 anni fa per dar vita alle Fiat 500X e alla Jeep Renegade. L'elettrificazione del brand Usa parte dunque da Compass, basata sulla piattaforma Small Wide, usata per numerosi modelli, compresa Renegade che sarà il secondo modello ibrido ricabile del marchio di Fca. Ad oggi sono state assemblate duecento Compass di pre-serie. La produzione di serie e in volumi inizierà nel 2020, in ritardo rispetto all'esigenza di rispettare le nuove normative europee sulle emissioni che rischiano di costare a tutte le case automobilitiche multe miliardarie

Il sottoscocca della Jeep Compass ibrida plug in, dove si nota il cavo trifase arancione dell’alta tensione

Compass e Renegade ibride plug-in sono state svelate a Marzo al salone di Ginevra e saranno in vendita nel corso del semestre 2020. Saranno offerte nella nomenclatura 4x4e. Le due Phev arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno proponendo un'autonomia elettrica di circa 50 km. Si tratta di ibride ricaricabili che condividono oltre alla piattaforma, anche lo stesso propulsore elettrificato.

Si tratta di un'evoluzione del 1.300 cc T4 già presente in gamma: il quattro cilindri turbo viene affiancato da un motore elettrico aggiuntivo alimentato da una batteria agli ioni di litio e montato sull'asse posteriore.

Il pacco batterie è realizzato da Lg Chem

A seconda della versione, la Renegade 4x4e ibrida plug-in erogherà potenze comprese tra i 190 e i 240 cv: lo 0-100 km/h sarà di circa sette secondi, mentre si potrà arrivare ad una velocità massima di 130 km/h.

Prestazioni analoghe anche per le versioni elettrificate della Compass che, come del resto anche la “sorella” minore, arriverà a emettere meno di 50 g/km di CO2. Le batterie sono fornite da LG Chem e, per fare spazio alle celle, il serbatoio è stato ridotto a 35 litri.