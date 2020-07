Jeep Compass, l'off-road medio del brand a stelle e strisce

È il fuoristrada più scelto dagli italiani non solo a giugno ma anche nei primi sei mesi dell'anno. Fra i plus le dimensioni compatte, un aspetto elegante ed interni accoglienti con le sospensioni che filtrano molto bene le connessioni della strada. Un primato che potrebbe confermarsi anche nei prossimi anni all'indomani del lancio delle versioni ibride plug-in oltre che di un leggero restyling estetico. Per ora la Compass si mette alle spalle modelli del calibro della Bmw X3 e del cugino Alfa Romeo Stelvio nelle vendite del mese di giugno, oltre che del rinnovato Range Rover Evoque in quelle del semestre 2020.