Jeep, debutta il super suv Grand Wagoneer che sfida Land Rover e i tedeschi. La Wrangler diventa ibrida Il brand del gruppo Fca ha svelato due novità: la Grand Wagoneer Concept e la Wrangler 4xe destinate ad anticipare gli scenari dei prossimi anni del lusso ecosostenibile di Corrado Canali

Jeep Grand Wagoneer, tutte le foto del mega suv che sfida Land Rover, Audi, Bmw e Mercedes

Il brand del gruppo Fca ha svelato due novità: la Grand Wagoneer Concept e la Wrangler 4xe destinate ad anticipare gli scenari dei prossimi anni del lusso ecosostenibile

4' di lettura

Due nuove Jeep destinate a competere ad alto livello nei segmenti premium con concorrenti a vocazione stradale, ma anche da off-road. Partiamo dal ritorno dello storico brand Grand Wagoneer che sintetizza quello che in Jeep hanno definito come ’American Premium un concentrato di dimensioni extra large, ma anche stile in grado di attirare una clientela diversa da tutte le altre Jeep e cioè più esigente in termini di confort e dotazioni, ma pur sempre pratica e versatile come tutte le Jeep. Le dimensioni sono importanti di sicuro oltre i 5 metri come del resto le concorrenti ai piani alti del settore offrono, dall’Audi Q8, alla Bmw X7 a cui si aggiunge sia la Mercedes Gls che la Range Rover nell’offerta di punta.

Dopo la Grand Wagoneer la compatta Wagoneer

Per ora, la Casa americana non ha reso note le dimensioni del prototipo, limitandosi a sottolineare la spaziosità interna che la caratterizza. La Grand Wagoneer si presenta con tre file di sedili: lo spazio per il sesto e il settimo passeggero sembra infatti paragonabile a quello degli altri occupanti. La versione di serie potrebbe infatti mantenere un’impostazione molto simile a quella della Concept svelato oggi, mentre la più versione più piccola denominata Wagoneer dovrebbe arrivare sul mercato anche con un abitacolo a soli cinque posti.

Due schermi a bordo per un totale di quasi 80 pollici

Nell’abitacolo oltre ai materiali di lusso si contano 45 pollici di schermi, uno legato alla strumentazione digitale e l’altro per l’infotaiment centrale. Dietro al volante c’è un display da 12,3 pollici mentre al centro uno è da 12,1 pollici e l’altro da 10,25 pollici. Inoltre davanti al passeggero è previsto un altro schermo da 10,25 pollici. Non mancano schermi dietro, visto che su ogni poggiatesta ce n’è uno da 10,1 pollici, mentre al centro ne è previsto un altro da 10,25 per gestire le regolazioni legate al confort, ma anche la climatizzazione e del controllo delle sedute