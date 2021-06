Jeep e Free2Move eSolutions: le soluzioni di ricarica per la Wrangler 4xe

1' di lettura

Un'icona elettrificata ma anche attenta alle esigenze degli utenti. Per la Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata di sempre, Jeep e Free2Move eSolutions (la joint venture tra Stellantis ed Engie Eps) hanno creato soluzioni integrate nell’ambito delle offerte di ricarica All-e per realizzare la più semplice e completa esperienza per il cliente.

Due pacchetti di ricarica

Grazie a due pacchetti di mobilità (Basic ed Evo) il cliente di Wrangler 4xe potrà ricaricare la vettura presso le colonnine pubbliche e la propria abitazione con un unico importo mensile. Basic include la easyWallbox dotata di cavo integrato e ricarica per 2.000 km su una copertura di oltre il 75% delle colonnine in Italia, mentre Evo è invece la versione all-inclusive che comprende la easyWallbox e l’installazione professionale in modo da poter caricare il veicolo in maniera rapida sino a 7,4 kW, l'aumento di energia erogabile presso l'abitazione e la fornitura “green” grazie all'operatore partner Wekiwi. Con il secondo pacchetto è possibile usufruire dell'incentivo governativo che rimborsa il 50% dei costi: la pratica sarà completa- mente gestita da Free2Move eSolutions.

Per entrambe le offerte è anche prevista l'installazione di easyCounter, il dispositivo che consente di monitorare i consumi relativi alle ricariche.