La prima Jeep elettrica a debuttare sul mercato sarà una B-suv, il modello con dimensioni che potrebbero essere di poco inferiori all'attuale Renegade che la nuova elettrica potrebbe anche sostituire. Di sicuro il nuovo modello verrà prodotto nella fabbrica ex Fiat di Tychy, in Polonia e verrà lanciato nei primi mesi del 2023. Dalle prime immagini lo stile del nuovo modello non si distaccherà da quello delle Jeep attuali: si possono notare, infatti, richiami all’attuale Compass e alla nuova Grand Cherokee. Altri dettagli, come i fari e i passaruota, sono inediti. Anche la calandra sarà totalmente nuova: le classiche sette feritoie rimarranno, ma saranno chiuse. Nuovo è anche il design dei gruppi ottici dietro racchiusi in una cornice di plastica nera.



