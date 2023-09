Jeep Gladiator, arriva il restyling model year 2024 (ma non sarà più venduto in Europa)

Non più diesel, ma solo V6 a benzina da 285 cv

Il V6 a benzina garantisce 285 cv. Prevista una trasmissione manuale a sei velocità standard su tutta la gamma o l’automatico a 8 velocità in opzione. Tutti i Gladiator escono dalla catena di montaggio con delle piastre paramotore e quella destinate al serbatoio del carburante, la scatola di trasferimento e la coppa dell’olio del cambio automatico. Le soluzioni consentono agli utilizzatori del nuovo pick-up di affrontare tragitti in fuoristrada anche in condizioni estreme e a pieno carico sia di persone che dei relativi bagagli al seguito oltre che dotazioni sportive.

Le novità per le versioni Mojave e Rubicon

Il Mojave e il Rubicon sono dotati di sponde in acciaio, mentre le varianti X presentano ulteriori sponde in acciaio per gli angoli del letto. Mojave X e Rubicon X aumentano la loro dotazione di apparecchiature hitech: disposnfono. infatti, anche di una telecamera per il fuoristrada integrata, da dei paraurti in acciaio a prova di graffiature, oltre ad una scatola di trasferimento a tempo pieno e infine dei sedili anteriori elettrici. Alla Jeep non si sono, tut dimenticata della Willys, che ora dispone di un nuovo differenziale posteriore.

La nuova Wrangler pronta a debuttare in Europa

Se la Gladiator è ai saluti, la Wrangler dopo la presentazione al Salone di New York in aprile arriva in Europa con rinnovate potenzialità in off-road, un inedito design, la libertà di un mezzo open-air, un propulsore avanzato, dinamica superiore su strada e fuoristrada e da una serie di dotazioni di sicurezza innovative e tecnologicamente avanzate. L'ultima evoluzione di questo iconico suv offre prestazioni migliorate, nuove tecnologie e dotazioni di sicurezza superiori. Il tutto restano fedele alla formula Wrangler che consente di viaggiare su tutte le superfici.

Tanta tecnologia e sicurezza in più per il Wrangler

Con il modello 2024, il marchio Jeep porta le capacità di Wrangler a nuovi livelli con il primo assale posteriore Dana full-float. Inoltre, una volta seduti a bordo, si potranno godere di un confort migliorato e di una maggiore sicurezza grazie al nuovo abitacolo dotato di sedili anteriori regolabili a 12 posizioni, un pacchetto di radio Uconnect 5 abbinato al touchscreen da 12,3 pollici e agli airbag laterali a tendina di serie, sia nella prima che anche nella seconda fila di sedili. Un'ultima occasione di disponibilità di versione con il due litri turbo e cambio a 8 marce.

Loading...