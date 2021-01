Jeep Gladiator debutta in italia. Ecco quanto costa Il pick-up americano è in vendita con una sola motorizzazione diesel e in due allestimenti di Corrado Canali

Il pick-up americano è in vendita con una sola motorizzazione diesel e in due allestimenti

1' di lettura

Un pick-up Jeep ventotto anni dopo: ecco Gladiator anche in Italia. La casa america ha atteso tanto tempo per tornare ad offrire un modello con il cassone, ma ora la vettura già in vendita negli Usa arriva anche nel nostro paese. Un solo motore il 3.000 cc V6 turbodiesel da 264 cv, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale. Due gli allestimenti previsti, Overland e Launch Edition, entrambi siglati col badge Trail Rated, una sorta di idoneità per l'utilizzo del Gladiator anche nell'offroad duro e puro.

Le dotazioni standard delle due versioni

Di serie la Overland (68mila euro) oltre ai cerchi da 18 pollici e l'ampia dotazione di sistemi di assistenza alla guida, offre l'infotaiment Uconnect da 8,4 pollici con sistema audio Alpine, Uconnect Services e radio Dab.

Loading...

La serie limitata Launch Edition (73mila euro) aggiunge interni in pelle, sedili riscaldati oltre alla telecamera anteriore e la cover per il cassone. Il colore di serie è il grigio: previste poi otto tonalità a pastello, metallizzate e anche perlate.

Duecento accessori per la personalizzazione

Mopar mette a disposizione 200 accessori della linea Jeep Authentic Accessories per la personalizzazione della Gladiator, mentre il programma Jeep Wave che è incluso nel prezzo di listino prevede due anni di manutenzione gratuita, oltre all'assistenza stradale 24 ore su 24 e call center multilingue con gestione prioritaria delle chiamate.