Jeep Gladiator un vero e proprio mezzo “overland”

Il brand americano sfrutta la grande capacità di carico del pick-up Gladiator per consentire a chi ama l'avventura di uscire dai sentieri battuti. Una struttura personalizzata sul cassone, con scaletta integrata, supporta la tenda sul tetto in grado di accoglie due persone, mentre la copertura a 270 gradi è dotata di illuminazione a Led di colore ambra per facilitare le operazioni di allestimento del campo. Si tratta di uno degli oltre 200 componenti e accessori esclusivi che ha realizzato lo specialista Mopar che è la divisione di personalizzazioni del Gruppo Fca, tutti progettati oltre che attrezzati appositamente per il Gladiator.