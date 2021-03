Jeep inaugura le colonnine di ricarica solari per ke ibride plug-in

2' di lettura

Jeep, dopo un primo annuncio all'inizio di quest'anno, ha rivelato i dettagli sulla loro rete di ricarica 4xe in occasione del Jeep Safari di Pasqua in svolgimento in questi giorni. La rete di ricarica 4xe è stata sviluppata in collaborazione con Electrify America e prevede delle stazioni di ricarica brandizzate anche da Jeep presso oppure nelle immediate vicinanze degli storici percorsi in fuoristrada che sono parte integrante del noto circuito Jeep Badge of Honor.



La rete di ricariche estesa in tutti gli Usa

Le prime tre stazioni di ricarica dovrebbero aprire nei prossimi mesi e saranno localizzate a Moab nello Utah, a Big Bear e a Pollock Pines in California come parte integrante del percorso Rubicon Trail che include la suggestiva area della Sierra Nevada. Stazioni di ricarica aggiuntive sono previste entro la fine anno, ma non sono stati annunciati dei dettagli al riguardo. Tuttavia va tenuto conto che ci sono più 50 percorsi Jeep Badge of

Honor nelle grandi degli Stati Uniti.

La rete è destinata per ora ai modelli plug-in 4xe La rete di ricarica prevede dei caricabatterie di livello 2 alimentati a energia solare o collegati direttamente alla rete elettrica.

Questi tipi di caricabatterie sono relativamente veloci tanto che Jeep fa sapere che ci vorranno circa due ore per ricaricare completamente la batteria del Wrangler 4xe ibrida plug in plug-in, il che consente alla vettura di viaggiare per 21 miglia pari a circa 33,8 km, solo con l'elettricità. Ma si sa che le distanze in offroad sono diverse rispetto alle strada di tutti i giorni e vanno affrontate prendendosi il giusto tempo.

Le ricariche saranno completamente gratuite

L'aspetto positivo è che la ricarica sarà gratuita per i proprietari di Jeep 4xe attraverso l'apposita app anche dal proprio smartphone personalizzata dal brand Electrify America. In attesa che a utilizzare le postazione saranno anche i proprietari della Wrangler elettrica a partire da fine anno che proprio al Moab è stata anticipata con un concept, Magneto che ne rivela le principali funzioni meccaniche oltre ai dettagli estetici che caratterizzeranno la versione definitiva.