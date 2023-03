Jeep lancia le serie speciali Upland Cross e High Altitude di Jeep Renegade e Compass 4xe

Ascolta la versione audio dell'articolo

La gamma di Jeep Renegade e Compass 4xe si arricchisce della serie speciale Upland Cross, che unisce il look da fuoristrada e la leggendaria capacità del brand di affrontare ogni avventura off-road con interni ben accessoriati e contenuti esclusivi. Inoltre, su Compass è disponibile il nuovo allestimento High Altitude e-hybrid, che aggiunge un'eleganza distintiva alle peculiarità di guida versatile e rilassante della versione ibrida. L'edizione speciale Upland Cross di Renegadee Compass viene proposta nella versione 4xe plug-in Hybrid da 240 CV, che combina due motori elettrici e un pacco batterie da 11,4 kWh, con un turbo benzina da 1,3 litri a basso consumo e un cambio automatico a sei rapporti. La maggiore coppia generata dal sistema di propulsione elettrica e la possibilità di regolarla con precisione garantiscono una capacità di trazione integrale ancora maggiore su qualsiasi terreno.

Allo stesso tempo, si tratta dei Suv ideali per la guida di tutti i giorni in città in quanto, in modalità full-electric, consentono di viaggiare a emissioni zero con un'autonomia media di 50 km. Infine, grazie alla tecnologia Phev, le emissioni di Co2 sono inferiori a 50 g/km in modalità ibrida e i costi di gestione sono ridotti. Dotata di motore ibrido e-Hybrid, la serie speciale Compass High Altitude garantisce un'esperienza di guida ibrida versatile e rilassante e offre 130 Cv e 240 Nm di coppia, abbinati a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La tecnologia Jeep e-Hybrid è in grado di fornire una propulsione completamente elettrica all'avvio, a basse velocità, in crociera e nelle manovre di parcheggio.

Numerose funzioni EV consentono al veicolo di muoversi in modalità elettrica, come Silent Start, Energy Recovery, Boost e Load PointShift ed Electric Drive. Grazie al programma Jeep Wave, Renegade e Compass 4xe plug-in Hybrid sono offerte con una rata rispettivamente di 249 e 299 euro al mese, inclusive di Easy Wallbox e due anni di manutenzione ordinaria, mentre Compass e-Hybrid da 249€, anch'essa con due anni di manutenzione inclusa.