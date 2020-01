Jeep, quanto costa Renegade e Compass ibride plug-in First Edition

Per il lancio dei primi modelli ibridi plug-in, Jeep ha previsto delle versioni a tiratura limitata, le First Edition, ordinabili unicamente in Italia registrandosi entro il 9 marzo su un sito dedicato e versando una caparra rimborsabile di 500 euro.

A disposizione vi saranno gli allestimenti First Edition Urban e First Edition Off-road, entrambi con una dotazione completa e da pacchetti per la ricarica domestica e pubblica. Le Urban si distinguono per il look sportivo e cerchi da 19” abbinati a eleganti dettagli interni, mentre le Off-road propongono dotazioni specifiche per la guida in fuoristrada e cerchi da 17”.

Per entrambe le versioni sono di serie la retrocamera, il blind spot, i sensori di parcheggio con Park Assist, gli specchi retrovisori elettrici, del sistema Keyless e l'infotainment Uconnect Nav da 8,4” che consente di gestire anche da remoto le fasi di ricarica. Sulla Compass sono, inoltre, previsti dei fari Bi-Xeno, mentre sulla Renegade ibrida sono offerti dei full Led. Le First Edition sono disponibili nelle colorazione Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal, Blue Shade e Sting Grey.

E veniamo ai prezzi delle First Edition che sono caratterizzate da un allestimento full optional: si parte da 41mila euro per la Renegade e da 46mila per la Compass con l'arrivo nelle concessionarie che è previsto per la prossima estate. Per le due ibride Jeep ha inoltre prolungato la garanzia, portandola a cinque anni per l'auto e a otto per il pacco delle batterie.