Jeep Recon EV

Il nuovo modello full-electric della Jeep sarà svelato verso la fine dell’anno e, presumibilmente, arriverà in Europa all’inizio del 2025. Anticipata da una concept car, la Recon per un po’ di tempo sarà l’unica vera offroad elettrica in commercio perché lancerà le proverbiali doti d’inarrestabilità del marchio nell’era delle emissioni zero,. In pratica, la Recon sarà l’avatar a elettroni dell’iconica Wrangler pur presentandosi con una linea più da suv che da off-road duro & puro. Insomma, sarà il vero anello di congiunzione fra le sport utility e le fuoristrada marchiate Jeep. La Recon porterà al debutto uno specifico powertrain e una nuova evoluzione della gestione del sistema di trazione integrale Select-Terrain, ovviamente a elevata elettrificazione.

