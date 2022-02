Jeep Renegade con 35.334 unità vendute

La più compatta delle Jeep è prodotta in Italia e offre un abitacolo realizzato con cura e spazioso in rapporto alle dimensioni. Il comportamento stradale è piacevole e il confort di buon livello, mentre l'attitudine fuoristradistica dipende dalla versione: più votate all'asfalto le trazioni anteriori, più versatili le ibride 4xe, con motore elettrico da 61 cv che attiva la trazione integrale. La più specialistica è la Trailhawk con le protezione del sottoscocca, gli angoli di attacco specifici e la modalità di guida per i terreni rocciosi. Notevole la grinta delle plug-in, soprattutto quelle da 241 cv.

