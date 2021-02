Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid

La Renegade 4xe Plug-in Hybrid a febbraio 2021 è proposta al prezzo promozionale di 29.490 euro anziché 38.500 euro, fino a 9.000 euro di vantaggi con gli ecoincentivi statali, 6.990 euro di anticipo, 48 rate da 169 euro al mese e 19.707,64 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua. La Jeep Renegade ibrida plug-in a noleggio: con Jeep Miles by Leasys viene offerta, a febbraio, per 48 mesi senza anticipo e con canoni mensili da 309 euro più una quota variabile calcolata in base ai km effettivamente percorsi; oppure, con la formula Noleggio Chiaro, da 299 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km e 9.500 euro di anticipo. Per Jeep Renegade (esempio riferito alla versione 1.0 T3 120 cv Longitude), da 189 euro al mese con Noleggio Chiaro per 36 mesi e 60.000 km e 9.000 euro di anticipo; lo stesso modello, con la formula Jeep Miles by Leasys, è in offerto a partire da 289 euro al mese anticipo zero e primi 1.000 km compresi