Jeep Renegade

La Jeep Renegade è proposta in promozione a partire da 17.500 euro (con finanziamento Jeep Flexi) anziché 23.600 euro, anticipo zero e prima rata ad un mese (con 48 rate mensili da 259 euro e 9.286,21 euro di Valore futuro garantito pari alla rata finale), 3 mesi o 6 mesi; oppure, con noleggio Jeep Miles, da 289 euro al mese, si pagano soltanto i km percorsi ed i primi 1.000 km sono compresi. La formula “Noleggio Chiaro” propone Renegade da 199 euro al mese per 36 mesi e 60.000 Km. A dicembre 2020, per la versione 4xe Plug-in Hybrid, grazie alla promozione dedicata, con finanziamento Jeep Excellence ed in caso di rottamazione è proposta a 29.760 euro anziché 38.500 euro (comprensivo del vantaggio economico derivante dall'applicazione dall'ecobonus); 5.500 euro di anticipo, 48 rate da 229 euro al mese e Valore futuro garantito di 19.525,56 euro pari alla rata finale. Con Jeep Miles si parte da 329 euro al mese zero anticipo e si pagano soltanto i km percorsi (primi 1.000 km compresi), mentre la formula Noleggio Chiaro prevede una rata da 339 euro al mese.