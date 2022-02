Jeep Renegade

Il suv del brand americano utilizza la nuova propulsione ibrida con un motore a benzina turbo a 4 cilindri da 1.500 cc che eroga 130 cv e 240 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 velocità. La tecnologia ibrida integra un motore elettrico da 15 kW che genera 55 Nm di coppia e 135 Nm a livello della trasmissione per trasmettere motricità alle ruote anche quando il motore a combustione interna è spento. Il sistema ibrido permette una propulsione elettrica a basse velocità. Disponibile in quattro allestimenti è in vendita anche online. A prezzi a partire da 32.000 euro.



