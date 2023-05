La Jeep Renegade offre un abitacolo realizzato con buona cura e davvero spazioso in rapporto alle dimensioni esterne. Discretamente grande anche il bagagliaio con il divano in posizione d'uso: 351 litri che diventano 1.297 se si reclinano i posti dietro. Nella versione plug-in, poi, il vano si riduce di 20 litri per la presenza del convertitore necessario a ricaricare da una presa la batteria al litio del sistema ibrido. Il comportamento stradale è piacevole e il confort di buon livello anche sullo sconnesso, il merito è delle sospensioni. L'attitudine fuoristradistica della Renegade dipende dalla versione: più votate all'asfalto le varianti a trazione anteriore, più versatili le ibride 4xe, con motore elettrico posteriore che le rende a trazione integrale. Il discorso vale soprattutto per la specialistica versione Trailhawk che dispone di piastre in acciaio a protezione del sottoscocca, di paraurti che migliorano gli angoli di attacco e uscita, di un’altezza massima di guido di 50 cm e di una modalità di guida specifica Rock per i terreni rocciosi. Notevole la grinta in ripresa delle versioni plug-in, soprattutto con 241 cv complessivi.

Per saperne di più clicca sul listino