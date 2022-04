Eco incentivi per la Jeep Renegade, grazie a 52 g/km di anidride carbonica abbinate ad un prezzo di listino di 39.500 euro optando per la versione 1.3 Turbo T4 4xe Limited. Renegade è una suv compatta, agile ed equipaggiata con efficienti motori dai consumi ed emissioni contenuti; ma è anche - nelle sue versioni 4x4 - una vera Jeep al 100%. Se nello stile il richiamo all'anima più sportiva ed avventurosa di Wrangler è evidente sia all'esterno che all'interno, in tema di dotazioni, comfort e tecnologia. Gli sbalzi ridotti, la classica calandra a 7 elementi, resa ancora più attraente da speciali finiture nelle versioni più sportive, insieme ai proiettori anteriori e posteriori che riprendono la grafica del classico disegno ad “X”, sono elementi che la rendono inconfondibile. All'interno grande comfort, abitabilità, praticità e tanta tecnologia con oltre 60 sistemi di sicurezza disponibili. Con un'altezza da terra che sulla versione Trail Hawk arriva a 21 cm e angoli d'attacco, dosso e uscita rispettivamente di 30°, 24° e 34°, Renegade si disimpegna ottimamente anche in fuoristrada. Il sistema Select Terrain permette di selezionare la modalità di guida più indicata per la guida su ogni tipo di terreno. Nel dettaglio la Jeep Renegade 1.3 Turbo T4 4xe Limited è lunga 424 cm, larga 181 cm, alta 169 cm con un bagagliaio da 330 a 1.277 litri.

Nella versione 1.3 Turbo T4 4xe Limited costa 39.500 euro con motore ibrido plug in di 1.332 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 141 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 520 Nm a 1.850 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 37 litri. Le emissioni di CO2 sono di 52 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 182 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.770 kg. Per saperne di più clicca sul listino