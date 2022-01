Jeep Renegade e Compass e-Hybrid, arrivano le nuove elettrificate

Ascolta la versione audio dell'articolo

La gamma elettrificata di Jeep continua a crescere. Dopo le versioni 4xe, con ricarica alla spina, il marchio a stelle e strisce introduce le nuove Renegade e Compass e-Hybrid spinte dal nuovo motore a benzina turbo a 4 cilindri da 1,5 litri che eroga 130 cavalli e 240 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 velocità. La tecnologia ibrida integra un motore elettrico da 15 kW che genera 55 Nm di coppia (135 Nm a livello della trasmissione) per trasmettere moto alle ruote anche quando il motore a combustione interna è spento. In grado di partire esclusivamente in elettrico e di muoversi anche a zero emissioni a bassa velocità

Jeep e-Hybrid scheda tecnica

I nuovi modelli segnano il debutto di un sistema ibrido con un nuovo motore 4 cilindri 1,5 litri turbo benzina, della famiglia Global Small Engine, che eroga 130 cavalli e 240 Nm di coppia massima, unito a un nuovo cambio automatico a doppia frizione 7HDT300 a 7 velocità. Il sistema di propulsione include un motore elettrico integrato da 48 volt da 15 kW (20 cavalli) che eroga 55 Nm di coppia, equivalente a 135 Nm a livello di ingresso del cambio, che può trasmettere moto alle ruote anche quando il motore a combustione interna è spento. Le nuove versioni offrono fino al 15 per cento di consumo ed emissioni di CO2 in meno rispetto ai precedenti modelli a benzina. Tra le sue peculiarità, spiccano il funzionamento secondo il ciclo Miller, l'elevato rapporto di compressione (12,5:1), la nuova testata con camera di combustione compatta, doppio variatore di fase e condotti di aspirazione specifici ad alta turbolenza. È inedito anche il sistema d'iniezione diretta ad alta pressione, che raggiunge 350 bar. La potenza erogata è pari a 130 cavalli, la coppia massima raggiunge 240 Nm. Inoltre, sul propulsore a benzina è installato un belt starter generator che assicura transizioni rapide e silenziose in fase di riaccensione (Silent Start).

Modalità di guida

Inuovi modelli e-Hybrid offrono diverse modalità di guida: Silent Start rende possibile l'avviamento e la partenza del veicolo senza l’accensione del motore a benzina, sfruttando la modalità “ev”; Energy Recovery recupera l'energia che altrimenti andrebbe sprecata mentre la vettura decelera (e-coasting) e in fase di frenata (Regenerative Braking); Boost & Load point shift grazie all'”e-Boosting” e possibile incrementare la coppia alle ruote con il motore elettrico che supporta il propulsore a benzina; inoltre calibrando la coppia (motrice o frenante) erogata dal motore elettrico, è possibile ottimizzare il punto di funzionamento del propulsore a benzina; Electric Drive che consente al veicolo la marcia utilizzando il motore elettrico mentre il propulsore a benzina è spento.

In particolare, sono numerose le situazioni di guida in cui le nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid possono sfruttare la sola propulsione elettrica (quindi procedere con il motore a benzina spento), grazie alle numerose “EV capabilities” che comprendono: e-Creeping fornisce lo spunto con la velocità del veicolo che può variare tra 0 km/h e quella equivalente al minimo del motore a benzina in prima marcia oppure in retromarcia; e-Launch permette al veicolo di partire con il solo ausilio del motore elettrico; e-Queueing consente di spostarsi nel traffico congestionato seguendo un flusso “stop&go”; e-Parking semplifica le manovre di parcheggio sia col pedale dell'acceleratore rilasciato, sia in fase di spunto o quando si utilizza il sistema di parcheggio automatico come un pedale dell'acceleratore virtuale. Le funzioni EV sono disponibili nei limiti dello stato di carica della batteria e della richiesta di potenza.