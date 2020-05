Jeep Renegade e Compass ibride ricaricabili

Annunciati sin dall'anno scorso sono già ordinabili i due suv Hybrid 4xe delle Jeep Renegade e Compass sono dotate del sistema ibrido plug-in con batterie che si ricaricano dalla rete elettrica esterna e permettono un'autonomia in elettrico fino a 60 km: costano rispettivamente 41mila e 46mila euro, mentre le consegne sono in estate. Le First Edition sono in due allestimenti, Urban e Off-road con di serie lo schermo di 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto, l'accesso a bordo senza chiave, lo schermo di 7” nel cruscotto. La Renegade ha i fari a Led, mentre per la Compass sono previsti quelli allo xeno.