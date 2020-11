Jeep Renegate 4xe, la trazione integrale è di serie

Con una potenza di sistema di 240 cv il suvvino a stelle e strisce garantisce fino a 50 km in modalità elettrica. Mentre la ripartizione della potenza fra i due motori, il termico a benzina e l'altro a batteria è gestita elettronicamente in base all'aderenza. Inoltre la risposta dell'auto può variare scegliendo le diverse modalità di guida previste. La ricarica avviene in 3 ore dalla rete domestica e in 1,5 ore tramite la wallbox veloce. Prezzi di listino a partire da 38.500 euro.