Jeep, il restyling Compass con look 80° Anniversario

La rinnovata versione del suv compatto debutta in Europa riprendendo molte caratteristiche del model year destinato al mercato cinese, ma in particolare è offerta nella speciale versione che celebra gli 80 anni del brand americano. Le novità si concentrano nell'abitacolo, dove è presente una plancia completamente ridisegnata in cui spicca il display dell'infotainment da 10,1 pollici, la strumentazione digitale da 10,25 pollici e comandi secondari semplificati. All'esterno le modifiche riguardano i paraurti e i gruppi ottici. L'allestimento 80° Anniversario oltre ai badge celebrativi, prevede le cuciture dei sedili di colore tungsteno, la scritta 80th ricamata sugli schienali, le finiture in nero lucido della plancia e cerchi in lega specifici. Sarà in vendita da luglio.