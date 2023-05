Jeep richiama oltre 200mila Jeep Cherokee del 2014

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stellantis ha reso noto che sta richiamando circa 219.000 Jeep Cherokee nel mondo di cui 132.000 negli Stati Uniti e 60mila fuori dal nord America. Il richiamo riguarda per rischio di incendio e al tempo stesso ha avvertito i proprietari delle automobili di parcheggiare all’esterno almeno fino a quando non saranno le effettuate le riparazioni programmate. Il richiamo riguarda i veicoli Jeep Cherokee dal 2014 al 2016 equipaggiati di portellone elettrico. Un cortocircuito che si è manifestato sia pure soltanto in alcuni modelli nel modulo di controllo del portellone elettrico può provocare un incendio del vettura sia a motore spento che acceso. Si tratta del terzo richiamo per questo problema dal 2015. I veicoli riparati nell’ambito dei precedenti richiami dovranno comunque essere sottoposti alla nuova riparazione, sulla base di quanto comunicato all'ente della tutela americano la National Highway Traffic Safety Administration.

Il richiamo non coinvolge il parco circolante europeo e dunque anche quello italiano, senza contare che si tratta di modelli prodotti ormai da una decina di anni.