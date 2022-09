Jeep rilancia lo storico nome Willys

La gamma della Jeep Wrangler 4xe elettrificata si amplia con l'allestimento Willys. Come detto il nome storico del marchio che si inserisce in la dotazione di bordo molto completa a cui sia sommano gli upgrade alla meccanica per meglio districarsi su terreni che non siano l’asfalto. La Jeep Wrangler Willys 4xe offredi tutto e di più, dai fari a Led, all’impianto audio con 9 altoparlanti, ma anche il differenziale a slittamento limitato o ancora le pedane laterali e le gomme per l'off-road. Con la ciliegina rappresentata da una altezza da terra di quasi 26 cm. Un pacchetto che non ha precedenti su Wrangler a dimostrazione che l’auto è molto speciale.

