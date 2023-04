Jeep, al Salone di New York debutta il restyling della Wrangler

Ascolta la versione audio dell'articolo

Jeep ha svelato al Salone internazionale dell'automobile di New York una rinnovata Wrangler sia nelle varianti a due che a quattro porte la sola che sbarcherà anche nei principali Paesi europei sia pure esclusivamente nella versione ibrida plug-in 4xe subito dopo l’estate.

Il primo cambiamento più evidente riguarda proprio il frontale, dove si notano che le classiche sette feritoie sono state un pò rimpicciolite e hanno contorni nero lucido per tutti gli allestimenti, tranne che per la variante Sahara.

Jeep Wrangler, le sette feritorie sono rimpicciolite

La nuova calandra e la nuova forma del paraurti anteriori hanno lasciato spazio nelle sole Rubicon per l'installazione anche di un verricello con capacità di ben 3,6 tonnellate, l'ideale insomma per tirarsi fuori dai guai nel fuoristrada anche più impegnativo. A proposito di paraurti, nella sola variante 4xe ibrida plug-in possono essere richiesti nella stessa colorazione adottata dalla carrozzeria, si tratta di una vera e propria prima volta nella storia dell'iconico modello del brand USA di Stellantis.

Jeep Wrangler, cerchi in lega da 17 e da 20 pollici

Nel catalogo di personalizzazioni previste come sempre per Wrangler debuttano dei nuovi cerchi in lega con misure tra 17 e 20 pollici abbinabili a pneumatici fino a 35 pollici. Non mancano anche varie opzioni per il soft top e l'hard top, per vivere così quella che è la più classica delle esperienze Jeep all'aria aperta. Altre novità importanti si trovano all’interno dell'abitacolo che adotta un nuovo sistema d'infotainment UConnect 5 da 12,3 pollici oltre a numerosi servizi di connettività.

Jeep Wrangler, visualizza i sentieri negli USA

La qualità grafica della strumentazione è ora ad un livello superiore rispetto alla precedente infotelematica. Una delle chicche più interessanti che però è riservata principalmente alla clientela americana è l'infotainment che permette di visualizzare tanti sentieri negli USA in cui avventurarsi con la propria Jeep. Per il resto, sulla plancia si notano le nuove bocchette dell'aria condizionata e dei comandi diversi. Nuovi anche i sedili anteriori a regolazione elettrica su 12 varianti.

Jeep Wrangler, con l'assistente vocale Alexa

Il sistema di infotainment della rinnovata Wrangler è cinque volte più potente del vecchio Uconnect 5. Inoltre è stato aggiunto anche l'assistente vocale Alexa così come Apple Car Play wireless e Android Auto. Inoltre, sarà anche possibile aggiornare da remoto il sistema del veicolo, così come la navigazione powered by TomTom. Ancora una volta le auto del gruppo Stellantis pur usando un sistema operativo Android di Google, non sfruttano le mappe native di Google.Tramite la schermata è possibile controllare una serie di altre funzioni. Jeep Wrangler 2024 segnerà anche l'aggiunta di due nuovi modelli all'interno della gamma Jeep.