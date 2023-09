Jeep si prepara a lanciare nel 2024 il Wagoneer S il rivale premium di Bmw iX, ma anche della Range Rover Sport

Ascolta la versione audio dell'articolo

Jeep si prepara a competere ad armi pari con modelli premium elettrici come il Bmw iX, ma anche l’Audi Q8 e-tron o la Mercedes EQS e i modelli d’altro bordo dei brand cinesi col nuovo Wagoneer S, un suv elettrico premium da 600 cv di potenza che guiderà il futuro del marchio americano di Stellantis. Destinato prevalentemente per il mercato Nord Americano il suv è lungo 5 metri, il che lo potrebbe farlo diventare anche un rivale sia pure con un powetrain elettrificato dell’ammiraglia del brand britannico, la Range Rover Sport, oltre al Bmw iX1 quando arriverà anche nel Vecchio Continente e cioè soltanto nel corso del 2025.

Sarà disponibile inizialmente in Nord America

Lanciato in prima battuta in Nord America nel corso del 2024, verrà poi commercializzato sia pure in numero limitato di mercati anche in Europa con guida sia a sinistra che a destra, incluso anche l'Italia. Con un’autonomia di circa 600 km, la Wagoneer S sarà il modello di punta della gamma di Jeep che include la Jeep Avenger elettrica già in vendita e l’altra novità la Recon, prevista per il 2025. A cui si aggiungerà una quarta vettura elettrica che il ceo di Jeep Christian Meunier al Salone di Detroit ha descritto come uno sguardo al futuro del brand che offrirà una gamma soltanto elettrica in Europa dal 2030.

Realizzato sulla base della piattaforma STLA Lage

Il Wagoneer S sarà uno dei primi modelli di Jeep a basarsi sulla nuova architettura STLA Large del gruppo Stellantis. La versione di punta, inoltre, sarà disponibile con una serie di funzionalità premium. Avrà una potenza di 600 cv e sarà in grado di scattare da 0 a 100 kmh in circa 3,5 secondi. Va inoltre ricordato che negli Stati Uniti, Jeep ha a disposizione anche altri due modelli top di gamma il Wagoneer e il Grand Wagoneer che hanno riportato in auge lo storico modello in vendita nel 1962 come base per la famiglia di suv premium.