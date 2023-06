Jeep, vendite in crescita a maggio: il migliore mese dell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Jeep ha fatto registrare un mese di maggio molto positivo con una crescita di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022: un risultato che pone il brand americano di Stellantis all'ottavo posto del ranking del mercato italiano con una quota che sfiora il 5%. Senza contare che siamo poi alla vigilia del lancio del primo suv elettrico, l'Avenger, previsto per metà giugno, mentre nella variante a benzina l'Avenger ha fatto registrare 2.700 immatricolazioni.

Renegade e Compass i due modelli di punta

Nel frattempo sono sempre le non giovani Renegade e Compass i due modelli di punta di Jeep che si sono assicurati il primo posto per le vendite di Plug-In Hybrid con una quota del 19,7%. Come dire che un Italiano su cinque, tra quelli che decidono di acquistare un ibrido plug in, sceglie un suv Jeep. Inoltre sia Renegade 4xe e Compass 4xe sono anche ai primi posti nei rispettivi settori B-Suv e C-Suv. Renegade, poi, è il modello più venduto in assoluto in Italia fra le auto B-Suv.

Tutta la famiglia delle vetture Jeep 4xe

L'offerta di Jeep plug-in prevede quattro diversi offerte: Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee. Oltre che performanti e più divertenti da guidare i modelli Jeep 4xe cioè plug-in sono in grado di affrontare qualunque condizione di terreono anche la più insidiosa. Allo stesso tempo sono ideali per la guida in città, grazie alla tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni e con un'autonomia di all’inrca 50 km in modalità full-electric.