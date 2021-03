Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, debuttano i nuovi maxi suv che sfidano Audi e Range Rover Torna sul mercato una denominazione storica che consentirà al brand americano di Stellantis di poter competere coi marchi premium del settore di Corrado Canali

Torna sul mercato una denominazione storica che consentirà al brand americano di Stellantis di poter competere coi marchi premium del settore

3' di lettura

L'obiettivo era riportare sul mercato un nome storico dopo 30 anni di assenza e con le nuove Wagoneer e Grand Wagoneer far tornare Jeep il protagonista nel settore dei suv d'alta gamma. Con questi nuovi modelli Jeep, il brand di pubta del neonato gruppo Stellantis, gioca una carta ambiziosa: sfidare i tedeschi (Audi, Bmw e Mercedes) e anche Land Rover e Range Rover..

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, tutte le foto dei nuovi maxi suv Photogallery15 foto Visualizza

Il tutto sulla base di una progettualità classica che prevede per entrambi i modelli un telaio a longheroni con due varianti di allestimento, offrendo spazio per 7 o 8 persone a bordo. Il passo è di 3,12 metri e le vetture hanno dimensioni identiche, nonostante la denominazione faccia pensare che la Grand Wagoneer sia il passo lungo della Wagoneer.

Loading...

Due modelli distinti per motorizzazione e prezzi

La scelta di Jeep è stata di proporre i due modelli Wagoneer come una griffe separato, sia per contenuti che per stilemi, rispetto dal resto della gamma, con prezzi ben distinti tra le due varianti: si va da 60milq a 75mila dollari per la Wagoneer e da 90mila a 106mila dollari per la Grand Wagoneer. Il design riprende i tratti della concept, compreso l'aspetto imponente se non addirittura massiccio. I gruppi ottici sottili e orizzontali, le sette feritoie frontali più larghe e illuminate a Led e la forma squadrata della coda si abbinano ad uno spazio interno dai tratti differenti da altre Jeep.

Feature di bordo di lusso e hi-tech

L'abitacolo aggiunge elementi specifici come il volante a due razze, la strumentazione digitale, i rivestimenti di pelle nappa di serie per tutte le versioni e l'infotainment UConnect 5. Il secondo display centrale, invece, è utilizzato per gestire la climatizzazione e i comandi secondari. Sulle Wagoneer più complete e in ogni caso su tutte le Grand Wagoneer l'impianto audio McIntosh un pacchetto che prevede un totale di 19 diffusori è standard.

Un V8 a benzina mild hybrid per il Wagoneer

La Wagoneer offre come unica motorizzazione un V8 di 5.700 cc a benzina mild hybrid con tecnologia eTorque da 392 cv abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione posteriore. La trazione integrale è offerta in opzione in tre varianti: Quadra-Trac I full time, Quadra-Trac con riduttore e Quadra-Drive II con riduttore e differenziale a controllo elettronico. Come optional sono disponibili anche le sospensioni pneumatiche Quadra Lift e il pacchetto All-Terrain con protezioni per il sottoscocca.