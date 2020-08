Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, pronte al lancio ecco cosa sappiamo Ad annunciarlo è stato lo stesso costruttore che fa parte del Glgruppo Fca con delle immagini dei dettagli delle due auto che mettono nel mirino i suv premium. Il D-Day è il 3 settembre di Corrado Canali

Jeep dà una accelerata alla tempistica di lancio della nuova ammiraglia del marchio a stelle e strisce, fissando per l'inizio del mese di settembre la presentazione ufficiale di un modello che porta in dote un nome storico di un suv prodotto per quasi trent'anni a partire dal 1962. Nonostante l'effettiva disponibilità delle vetture non sia prevista prima del secondo trimestre del 2021.



Evidente l'intento di mettere pressione ai concorrenti individuabili fra i marchi con dei suv premium a listino, tedeschi compresi. Ai quali Jeep lancia la sfida per la leadership in un settore molto redditizio e anche d'immagine.



Due le diverse varianti previste al momento del lancio

Ci sarà un Wagoneer e un Grand Wagoneer, ma in entrambi i casi pare proprio che saranno sempre due suv disponibili con tre file di sedili e con 6 o fino a 7 posti. L'unica evidente differenza fra loro dovrebbe essere l'equipaggiamento, col Wagoneer che è da considerarsi il modello d'accesso alla gamma e il Grand Wagoneer che verrà offerto come una opzione per un'auto molto più lussuosa. Le immagini più recenti hanno rivelato un aspetto delle vetture superiore ai 5 metri e con uno stile più audace rispetto alla concorrenza. A cominciare dalla grande griglia a 7 barre oltre a dei grandi passaruota molto più squadrati.



Heritage fuori ma con un'abitacolo più esclusivo e lussuoso

Mentre il badge esterno della vettura che mostra una bandiera americana ha un aspetto decisamente retrò gli interni trasmettono subito un'atmosfera molto più moderna. L'elegante pulsante di avvio o di arresto della vettura e il sistema infotaiment di ultima generazione ne sono un esempio. Sono inoltre previsti anche un quadro strumenti digitale e nella parte dietro anche una sistema di intrattenimento offerto naturalmente in opzione e completato da degli schermi aggiuntivi. Jeep, infine, potrebbe inventare dotazioni realizzate su misura oltre che agli appassionati di offroad duro e puro e a quelli attenti alle prestazioni.



Gli interni si confermano tipici della vetture considerate premium

All'interno, in particolare il Grand Wagoneer intende offrire un abitacolo con soluzioni raffinate in grando di competere con Land Rover, Audi, Mercedes e Bmw. Un touchscreen da 10,0 pollici dovrebbe essere standard e probabilmente sarà disponibile anche uno schermo da 12,0 pollici. Il pulsante di avvio ha delle cuciture a contrasto o il grande tetto panoramico ha serigrafata una mappa. Non a caso l'ex ceo di Fca Sergio Marchionne aveva affermato che il top di gamma, il Grand Wagoneer avrebbe potuto essere offerto al prezzo di listino di 140.000 dollari.