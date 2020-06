Jeep Wagoneer, il megasuv a 7 o a 8 posti in arrivo a fine 2021 Il brand di Fca prepara il lancio di un suv di grandi dimensioni, ma con vocazione e dotazioni premium. E che verrà poi affiancato anche ad una versione ancora più extra large Grand Wagoneer di Corrado Canali

Jeep ha deciso da tempo di ampliare la propria offerta con un modello che rappresenterà una sorta di risposta alle analoghe proposte extra large di brand americani come la Cadillac Escalade e il Lincoln Navigator, ma anche delle offerte dei marche di lusso europei come Audi con la Q8, Bmw con l'X7, Range Rover con la versione SV e Mercedes con GLS. Il nuovo suv full-size come lo definiscono in Jeep, fra l'altro, farà rivivere la storica denominazione Wagoneer in produzione dal 1962 al 1991 destinata alla versione standard, ma ci sarà anche un Grand Wagoneer con dimensioni ancora più importanti.

I primi prototipi camuffati sono stati intercettati negli Usa in occasione dei test finali in vista della produzione e la stampa americana ha cominciato a far trapelare le prime informazioni sia pure sulla base di fonti non ancora ufficiali, ma con un certa attendibilità. Si prevede che il Wagoneer arriverà sul mercato nel corso del 2021, mentre il lancio vero e proprio dovrebbe scattare all'inizio del 2022, in contemporanea o quasi è previsto anche il lancio del Grand Wagoneer.

Le prime informazioni sulle caratteristiche estetiche e funzionali

Le camuffature non permettono ancora di ipotizzare delle forme ben delineate, ma le dimensioni si possono già da ora intuire: si tratterà di un vettura davvero enorme, anche rispetto all'attuale Grand Cherokee. Dettaglio estetico anche del nuovo Wagoneer sarà la tradizionale griglia anteriore di tutte le Jeep, mentre tipici del modello saranno dei passaruote di forma quadrata ripresi in parte dal pick-up del brand americano, il Gladiator. All'interno i rumors danno per certo che la vettura dovrebbe disporre di un grande display con funzioni touch per la funzionalità dell'infotaiment realizzato sulla base di quello già utilizzato dal pick-up Ram 150. Certa è anche la disponibilità sempre all'interno di tre file sedili che garantiranno una disponibilità di spazio a bordo per 7 o forse 8 passeggeri. La piattaforma sulla quale verrà realizzato il nuovo Wagoneer sarà la stessa utilizzata sulle più recenti varianti del pick-up Ram con sospensioni posteriori indipendenti per garantire un confort ideale per un'auto in grado di offrire prestazioni da off-road verrà utilizzata normalmente anche su strada.

Le motorizzazioni previste al momento del lancio anche elettrificate

Sotto il cofano, è probabile che il Wagoneer sia offerto al momento del lancio con un V6 da 3,6 litri abbinato ad una configurazione ibrida leggera o in alternativa con un V8 da 5,7 litri. Ma è già programmata anche un'opzione ibrida plug-in e ci potrebbe essere spazio persino per una variante ancora più prestazionale con un V8 sovralimentato da 6,2 litri Hellcat, una soluzione compatibile con la piattaforma della vettura visto farà la sua apparizione anche sul Ram 1500 Rebel TRX, l'ultima versione del pick-uè made in Usa.

Un cambio automatico a 8 velocità dovrebbe essere l'offerta standard su tutta la gamma e in aggiunta sarà possibile optare tra la trazione posteriore o 4 ruote motrici.