Jeep Wrangle

Jeep Wrangler: una vera icona. Una macchina che affonda le sue radici nella storica Willys, il fuoristrada che ha combattuto (e vinto) la seconda guerra mondiale. Ora si è rinnovata: è tutta nuova, ma resta fedele a se stessa con il suo volto inconfondibile con i due occhi tondi dei fari e le classiche sette feritoie. La nuova generazione, battezzata JL, fin dai primi metri, sia nella versione “civilizzata, Sahara che in quella due porte dura e pura Rubicon, mostra un carattere da fuoristrada di razza, ma rispetto alla vecchia il salto è enorme: più confort, più trazione e finalmente un sistema di infotainment e navigazione moderno. Arrivano anche due nuove motorizzazioni: un turbo diesel da 2,2 litri e un turbo benzina da 2 litri che possono contare entrambi su un nuovo cambio a otto marce, proposto per la prima volta sui modelli Wrangler che è stato studiato appositamente per adattarsi ai requisiti offerti da questa auto, ed in grado quindi di assicurare un'esperienza di guida in off-road senza precedenti. Per la versione turbo diesel è stata adattata la seconda generazione della tecnologia Multijet che prevede una pressione di iniezione pari a 2000 bar. Le emissioni sono controllate dal nuovo sistema EGR multiway dotato di EGR a bassa ed alta pressione. Le emissioni vengono ridotte dall'intercooler raffreddato ad acqua. Il motore turbo a benzina da 2,0 litre offre 4 cilindri in linea ed eroga 272 CV di potenza a 5.250 giri/min con una coppia massima a 400 Nm se si spinge il motore a 3.000 giri/min. Questa motorizzazione verrà proposta in Italia e in Europa nel quarto trimestre 2018. Per la guida su percorsi off-road, Jeep Wrangler è stata equipaggiata con due sistemi di trazione integrale “active on demand”, montati sulle tre versioni disponibili. Nello specifico, i modelli Sport e Sahara potranno contare di serie sul sistema Command-Trac, mentre il modello più “estremo” Rubicon è disponibile con sistema Rock-Trac. Le novità continuano con un quadro strumenti basata su un display a LED TFT full-color da 3,5” o 7”, di serie sulle versioni Sahara e Rubicon. Nella parte centrale per la prima volta fa la sua comparsa lo schermo touchscreen da 7,0” o, in opzione, quello da 8,4”, che offrono anche connettività Android auto Car Play. Il modello da 8,4” è anche il display Uconnect (arrivata alla quarta generazione) più grande ed avanzato mai offerto su una Jeep Wrangler. Sotto al touchscreen sono presenti i comandi per gestire il climatizzatore e il volume, oltre a due porte USB. Altrettante sono a disposizione anche dei passeggeri della zona posteriore, e permettono a quest'ultimi di connettersi al sistema multimediale dell'auto.

