Jeep Wrangler 4xe, ora l'iconica fuoristrada percorre 50 km in elettrico

4' di lettura

La nuova Jeep Wrangler 4xe si presenta a 360 gradi in attesa dell'arrivo in concessionaria previsto per giugno. Spinta dalla motorizzazione 2.0 turbo benzina ibrida plug-in da 380 cavalli, l'iconica fuoristrada americana è in grado di percorrere 50 chilometri in modalità completamente elettrica. Il nuovo animo green però non tradisce lo spirito offroad, mantenendo tutte le qualità delle versioni termiche e portando la capacità di guado a 76 cm. Disponibile esclusivamente con carrozzeria a quattro porte Unlimited, è proposta negli allestimenti Sahara, 80th Anniversary e Rubicon. Prezzi da 69.500 euro

Jeep Wrangler 4xe, motorizzazioni ibrida plug-in

La nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid è dotata di due motogeneratori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri e la trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. In più, la disponibilità istantanea di coppia e le migliori prestazioni garantite dalla combinazione tra le propulsioni, turbo benzina ed elettrica, la rendono ancora più performante in offroad. Ed è proprio qui che, grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, garantendo prestazioni di riferimento in totale sicurezza e il piacere di ascoltare il “suono” della natura. Tutto ciò mantenendo la dotazione tecnica ‘Trail Rated' della Wrangler che, a seconda degli allestimenti, prevede due avanzati sistemi di trazione integrale full time active on demand - Selec-Trac o Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico.

Loading...

Jeep Wrangler 4xe: batterie, consumi e tempi di carica

Grazie alla tecnologia 4xe, la Wrangler alla spina dichiara consumi pari a circa 3,5 litri/100 km in modalità ibrida ed emissioni di CO2 ridotte di circa il 70% rispetto alla versione a benzina nel ciclo WLTP. Il pacco batterie agli ioni di litio da 96 celle, 17 kWh e 400 volt sfrutta la chimica nichel manganese cobalto (NMC)/grafite. Si trova insieme ai dispositivi di controllo sotto i sedili posteriori, al riparo dagli agenti esterni. Ciò ha comportato la necessità di ridisegnare i sedili della seconda fila della Wrangler 4xe, per consentire di ribaltare in avanti la copertura, e facilitare l'accesso alla batteria. Grazie al posizionamento del gruppo batterie sotto la seconda fila di sedili, è stata mantenuta la stessa capacità del bagagliaio nella configurazione con sedili in posizione eretta - di 533 litri - delle versioni con motore termico. Per ricaricare la batteria servono meno di 3 ore, collegando il cavo alla presa montata davanti al montante anteriore sinistro.

Nuova Jeep Wrangler ibrida plug-in: le modalità di guida

Il sistema prevede tre modalità di funzionamento, denominate E-Selec, selezionabili attraverso gli appositi pulsanti sulla plancia, alla sinistra del volante. Hybrid: è la modalità predefinita. Utilizza la coppia erogata dal motore benzina da 2,0 litri e quella generata dai motori elettrici. Inizialmente, il sistema previlegia l'energia prodotta dalla batteria. Quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo o il guidatore richiede più potenza, invece, il sistema utilizza il motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri. Electric: il propulsore sfrutta l'energia elettrica a zero emissioni. Quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo, o quando il guidatore richiede il massimo della coppia (per esempio quando preme a fondo l’acceleratore) si attiva il motore da 2,0 litri. Nel caso il livello della batteria sia al minimo, il sistema torna automaticamente alla modalità Hybrid. E-Save: questa modalità dà la priorità al motore benzina da 2,0 litri, risparmiando la batteria per utilizzi successivi, come ad esempio la guida in modalità elettrica su tracciati off-road o in aree urbane. Dispone di due modalità secondarie, denominate Battery Save e Battery Charge, entrambe attivabili tramite lo schermo del sistema Uconnect: la prima consente di mantenere lo stato di carica della batteria per utilizzarla in un secondo momento ed utilizza prevalentemente il motore a combustione interna. La seconda consente di ricaricare la batteria sino all’80% tramite il funzionamento del motore a combustione interna su cui interviene il generatore elettrico abbinato.

Nuova Wrangler 4xe: Le doti in offroad

Tutti i modelli Jeep Wrangler 4xe sono dotati di sistemi di trazione integrale full time active on demand: quello denominato Selec-Trac è presente sulla versione Sahara 4xe e sulla serie speciale 80° Anniversario, mentre il sistema Rock-Trac equipaggia il modello Rubicon 4xe, il più estremo e abile nella guida off-road. Entrambi prevedono quattro modalità di guida (più la modalità Neutral): 2H (High - a due ruote motrici); 4H Auto (High - a quattro ruote motrici Full-Time Active On-Demand); 4H Part-Time (High - a quattro ruote motrici Part-Time); 4L (a quattro ruote motrici con marce ridotte)