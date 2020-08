Jeep Wrangler un futuro anche elettrico per l'iconico offroad

E' partita la strategia sull'elettrificazione del brand di lusso del Gruppo Fca che tuttavia potrebbe essere accelerata all'indomani della nascita di Stellantis soprattutto in chiave modelli 100% elettrici. La conferma è arrivata dai piani alti del brand americano tanto che il primo elettrico potrebbe arrivare già nel 2022. C'è una grande transizione in atto nel mondo dell'offroad di tipo più tradizionale e Jeep punta a diventare il brand di riferimento nell'heritage. Una Wrangler a batteria non è più dunque un'utopia con l'obiettivo di rendere Jeep un marchio sempre più sostenibile per festeggiare i suoi prossimi 80 anni.