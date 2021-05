Jeep Wrangler al via gli ordini della ibrida plug-in 4xe

2' di lettura

La ibrida plug-in è la versione della Jeep Wrangler non solo più potente, efficiente, sostenibile e la più avanzata di sempre almeno fino all'arrivo della versione 100% elettrica programmata per il 2022. E da oggi è ordinabile presso tutti gli showroom Jeep in Italia. Può essere acquistata fra l'altro scegliendo tra le numerose soluzioni offerta da Leasys. Si tratta ad esempio di un noleggio a canone variabile in base ai chilometri percorsi o a delle varianti che prevedono la restituzione anticipata dell'auto senza alcuna penali e del riacquisto. A cui si aggiunge, infine, anche l'innovativo abbonamento mensile.

Plug-in ibrido per 50 km in elettrico

Il sistema di propulsione ibrido plug-in sotto al cofano dell'icona di Jeep consente una guida in modalità full-electric a zero emissioni fino a 50 km che la rende di conseguenza ideale anche nell'utilizzo nei centro urbani. Grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid può comunque garantire le tradizionali prestazioni in off-road sia in totale sicurezza che anche in modalità elettrica conservando le stesse capacità Trail Rated e garantendo nello stesso tempo una guida nel silenzio più totale e il sound della natura che la circonda.

Prestazioni immutate anche in off-road

La disponibilità istantanea di coppia e le migliori prestazioni garantite dalla combinazione tra due propulsioni, turbo benzina ed elettrica, rendono l'indiscusso modello premium dell'off-road ancora più performante e inarrestabile sullo sterrato. Senza contare che la nuova Wrangler plug-in hybrid prevede due sistemi di trazione integrale full time active on demand - Command-Trac and Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. Insomma di tutto e di più.

Al top anche per la dotazione tecnologica

La potenza massima che è di 380 cv assicura prestazioni come l'accelerazione da 0 a 100 kmh in 6,4 secondi. La trasmissione delle versione di lancio Unlimited è il cambio automatico a 8 rapporti. Al top anche la dotazione tecnologica che comprende il sistema Uconnect Nav con touchscreen da 8,4 pollici e sistemi di sicurezza fra quelli più avanzati sul mercato. Il prezzo di listino chiavi in mano della nuova plug-in hybrid è stato fissato in 71.900 euro.