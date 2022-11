Jeff Bezos vuole donare gran parte della sua ricchezza (124 miliardi)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La storia di Jeff Bezos è quella di un tizio che un giorno decise di mettere da parte le certezze del posto fisso. Poi si trasferì dall'altra parte degli Stati Uniti d'America e in un anonimo garage - a Bellevue, nello stato di Washington - diede vita al suo sogno: Amazon. In Rete circolano ancora foto di un'insegna scritta alla peggio, con bomboletta spray blu, alla destra di Bezos seduto al suo Pc.

Negli anni Amazon è diventato un colosso da un trilione di dollari: eCommerce, contenuti, cloud. E Jeff Bezos uno dei paperoni mondiali (leader della classifica dei più ricchi, fino all'ascesa di Elon Musk di circa un anno fa). Il patrimonio personale di mister Amazon è stimato in 124 miliardi di dollari. Ma la maggior parte di questa ricchezza è destinata a essere donata. Lo ha confessato lo stesso Bezos in un'intervista alla CNN, in cui senza aggiungere molti dettagli ha detto che lui e la sua compagna, Lauren Sánchez, giornalista e filantropa, stanno «costruendo il modo per poter donare questo denaro».

Loading...

In questi anni, Bezos ha messo sul piatto circa 10 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico e proteggere la natura attraverso il Bezos Earth Fund, di cui è presidente esecutivo. Il fondatore di Amazon, che ha lasciato la carica di amministratore delegato della società di Seattle nel 2021, possiede circa il 10% del gigante dell’eCommerce, oltre al Washington Post e alla società di turismo spaziale Blue Origin.