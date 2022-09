Jeremy Jauncey: viaggiare è soprattutto uno stato mentale

Data la tecnologia che ci circonda, il mondo ha pochi segreti. Cosa dovrebbe cercare un viaggiatore al giorno d'oggi? Viaggiare è uno stato mentale in cui cercare la volontà e l'apertura per andare oltre i confini della vita quotidiana e sperimentare situazioni diverse e uniche. Può essere un viaggio lontano da casa o un luogo in cui sono stato tante volte, ma vissuto in un momento o con persone diverse. C'è ancora tanto da esplorare. Ad esempio devo visitare meglio l'Italia.

Quali sono stati i viaggi più belli che hai fatto? Sono cresciuto in Scozia e non avevo mai sperimentato una cultura così diversa dalla mia come nella mia prima volta in Giappone. Ho provato la stessa sensazione in Ruanda, un paese bellissimo che ne ha passate davvero tante e che oggi, anche grazie alle sue politiche di conservazione e sostenibilità, ha un grande successo. Il governo ruandese mi ha invitato a dare il nome a un cucciolo di gorilla al festival Kwita Izina a Kigali: uno dei più alti riconoscimenti di conservazione al mondo, perché la nascita di un piccolo significa la sublimazione di questo processo. Poi, in Nuova Zelanda: a 18 anni volevo diventare un giocatore professionista di rugby e sono andato ad allenarmi con i migliori.

A proposito di sostenibilità, come è iniziata la tua collaborazione con Panerai? È un brand che seguo da quando sono giovane e di cui ho cominciato a indossare gli orologi tre anni prima dell'inizio della nostra partnership, perché ne avevo visti diversi al polso di personalità che rispettavo. Essere accolti ufficialmente dal marchio è stato un sogno diventato realtà.

Quante volte guardi l'orologio durante i viaggi? Spesso. È un promemoria per uscire nel mondo e per sfruttare al meglio le opportunità che ho davanti. Inoltre, visto che abbiamo lavorato insieme per promuovere educazione e consapevolezza della sostenibilità, sono molto orgoglioso di indossare un Panerai e di parlarne con chiunque incontri.