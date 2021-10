Jersey, i pescherecci francesi minacciano un blocco navale

Le autorità di Jersey sembrano consapevoli della necessità di avere un approccio meno rigido. «Penso che riconosciamo il fatto che i sentimenti si stanno infiammando nella comunità di pescatori del nord della Francia - ha detto Gorst - e spero che non ci siano blocchi navali; ma non siamo così ingenui da non riconoscere che dobbiamo davvero lavorare insieme per ridimensionare le preoccupazioni e fare progressi, perché resta una possibilità».

I timori del governo di Jersey sono fondati. Il presidente del comitato pescatori della Normandia, Dimitri Rogoff, ha detto che i pescherecci sono pronti a bloccare il porto della capitale, St. Helier. «C’è tensione, c’è molta tensione», ha detto.

Stretta per ragioni politiche

L’Unione europea, attraverso un portavoce, ha spiegato che Bruxelles chiederà trasparenza alle autorità britanniche e che insisterà fino a quando non saranno accolte tutte le richieste di licenze. Una fonte europea sentita dal quotidiano The Guardian ha però ricondotto la rigidità del governo di Londra al congresso del partito conservatore, previsto dal domenica 3 a mercoledì 6 ottobre a Manchester, dove il premier Boris Johnson vorrà mostrare i muscoli.

Per la Francia, già segnata dal “tradimento” dell’Aukus, l’intesa tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti che ha portato alla cancellazione di una commessa miliardaria per 12 sottomarini, e dopo le parole derisorie di Johnson («donne-moi a break», «dateci un taglio», metà in francese, metà in inglese), l’incidente è una nuova opportunità per far valere il proprio potere verso un alleato importante ma più capriccioso rispetto al passato.