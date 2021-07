Jerusalmi (Borsa Spa): «Società che escono dai listini, fenomeno globale»

3' di lettura

Ima, Zanetti, Astm, Credito Valtellinese... L’elenco dei delisting da Piazza Affari si allunga di giorno in giorno. La motivazione tecnica è sempre la stessa: Opa, che sia promossa dall’azionista di maggioranza per una ristrutturazione indisturbata o che segni piuttosto un passaggio di proprietà. «Ma qui da noi non ci sono ancora indicazioni di un flusso che vada oltre il livello di guardia. Ogni anno, infatti, ci sono mediamente fuoriuscite di società per un 7-8% del totale del listino», osserva...