Jesse Plemons (Il potere del cane)

Nonostante sia uno degli attori più richiesti di questi anni, è soltanto la prima nomination agli Oscar per Jesse Plemons: parte sfavorito ma potrà rifarsi in futuro. Come nella maggior parte delle sue interpretazioni (Martin Scorsese l'ha voluto per «The Irishman» e anche per il suo prossimo progetto, «Killers of the Flower Moon) mette tutto se stesso nei ruoli che interpreta e anche ne «II potere del cane» offre una performance credibile e sentita.