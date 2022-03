Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivata alla terza nomination (dopo quelle per «The Help» e «Zero Dark Thirty») può essere la volta buona per Jessica Chastain per alzare una statuetta? I pronostici le sono (abbastanza) favorevoli, ma l'Oscar alla miglior attrice protagonista è tra le sfide più aperte dell'intera cerimonia e la brava attrice dovrà guardarsi le spalle da Nicole Kidman e Kirsten Stewart. Quel che è certo è che la sua prova ne «Gli occhi di Tammy Faye» è l'unico, vero valore aggiunto di una pellicola così così.